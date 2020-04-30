Столичные врачи провели более 100 тысяч дистанционных консультаций

Свыше 100 тысяч консультаций для больных коронавирусом провели врачи в Москве. Речь идет о пациентах, у которых заболевание протекает в легкой форме и которые находятся дома.

С 23 марта с ними на постоянной связи остаются врачи, которые проводят дистанционные консультации.

"Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность: число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, более чем за месяц дистанционные консультации медиков получили свыше 19 тысяч больных COVID-19. Врачи внимательно отслеживают состояние здоровья пациентов, дают рекомендации по лечению, в случае ухудшения самочувствия госпитализируют больного. Для получения медицинской консультации нужно зарегистрироваться на портале департамента здравоохранения Москвы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за последнее время численность врачей и медперсонала в столичных больницах выросла более чем на сто человек. Новых сотрудников набрали через центр занятости "Моя работа".