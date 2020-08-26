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Начались повторные случаи заражения COVID. Почему вдруг?

Экспертное мнение

Вчера в Гонконге был впервые официально зарегистрирован случай повторного заражения коронавирусом. Сегодня стало известно, что губернатор республики Тува доставлен в Москву для лечения от COVID, которым он уже переболел в июне.

Получается, что вакцинация — единственный способ не заболеть? А на коллективный иммунитет, равно как на свой собственный (у переболевших) рассчитывать не стоит?

Эти вопросы корреспондет "Правды.Ру" адресовал профессору, доктору медицинских наук Павлу Воробьеву, заместителю руководителя Формулярного комитета РАМН, заведующему кафедрой гематологии и гериатрии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М.Сеченова.

Вакцинация вообще не работает и работать не будет. Про нее можно забыть. А все эти повторные случаи — это просто персистенция вируса, как при гепатите:

  • один раз человек заболел, потом он может несколько раз повторно заболевать.

То есть COVID ведет себя как обычное вирусное заболевание?

Нет, здесь как раз не как обычный вирус, а именно персистенция вируса (длительное сохранение вируса в организме хозяина или в клеточной культуре — прим. ред) как при гепатите. Пока мы знаем, что вирус может персистировать долго, много месяцев.

Вакцинация не поможет?

Нет, не поможет.

Почему все так за нее сейчас, настаивают на ней?

Деньги.

Я слышала такую версию, что если человек заболел, то ему вакцинироваться не нужно. А вы говорите, что вообще не нужно…

Не нужно, конечно. От респираторных вирусных инфекций вакцинация не помогает, как при гриппе, при других вирусных заболеваниях. Мы не знаем эффективности вакцинации. Почему она тут вдруг должна быть?

Но против гриппа мы вакцинируемся…

Это вы вакцинируетесь. А эффективности при этом нет, не существует. Мы делали специальный обзор, проверяли все данные, все исследования. Там везде результаты противоречивы. В одном исследовании позитивный результат, а в другом — точно таком же — негативный. А это значит, что результат в сумме нуль.

Вы всех пришлепнули…

Я это много лет рассказываю. Не все слышат. И верят.

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