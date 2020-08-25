В Гонконге задокументирован случай повторного заражения Covid-19

Ученые из Гонконга сообщили о первом задокументированном случае повторного заражения коронавирусом, поставив под сомнение идею о том, что можно достичь прочного иммунитета против этой болезни.

"Исследовательская группа Гонконгского университета (HKU) доказала первый случай повторного заражения человека коронавирусом", — написано в документе, опубликованном медицинским факультетом университета.

COVID был дважды "подхвачен" 33-летним жителем Гонконга.

Первый раз — в конце марта, когда симптомы заболевания проявлялись в течение трех дней. Мужчина был выписан из больницы в середине апреля, после того как дважды анализы дали отрицательный результат на вирус.

"Во время второго бессимптомного эпизода Covid-19 пациент вернулся домой из Испании через Великобританию”, — говорится в исследовательской статье, опубликованной международным медицинским журналом Clinical Infectious Diseases. "Анализы показали, что последовательность генома штамма вируса в первом эпизоде инфекции COVID-19 явно отличается от последовательности генома штамма вируса, обнаруженного во время второго эпизода инфекции, — говорят исследователи. — Наши результаты показывают, что Covid-19 может сохраняться в глобальной популяции людей, как и в случае других коронавирусов человека, ассоциированных с простудой, даже если пациенты приобрели иммунитет через естественную инфекцию".

Вывод ученых однозначен

Люди, которые успешно победили вирус, должны соблюдать универсальные правила безопасности: носить маски и социально дистанцироваться. А также подвергаться вакцинации, когда она станет широкодоступной.

Может, нет никакого коллективного иммунитета к COVID?

Этот вывод еще больше усиливают опасения, высказанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и рядом ученых, что пандемия может продолжаться годами, в то время как сам вирус никогда не будет полностью искоренен.

Кроме того, новые факты подрывают идею так называемого "коллективного иммунитета".

"Вероятно, его не существует вовсе: каждый должен заразиться вирусом, победить его и, следовательно, стать невосприимчивым к любой последующей инфекции", — говорят ученые.

Напомним, что повторные случаи заражения коронавирусом уже фиксировались, но их причины не изучались:

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