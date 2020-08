В Гонконге задокументирован случай повторного заражения Covid-19

Ученые из Гонконга сообщили о первом задокументированном случае повторного заражения коронавирусом, поставив под сомнение идею о том, что можно достичь прочного иммунитета против этой болезни.

#JustIn: #HKU's microbiology team issued a press release suggesting the 33-year-old IT patient, who came back from #Spain, is the world’s first #Covid19 reinfected patient.#Covid19#coronavirus