Губернатор республики Тува повторно попал в больницу с COVID

Губернатор республики Тува был доставлен в Москву для лечения. Предварительный диагноз: повторное заражение коронавирусом.
Шолбан Кара-оол говорит, что на этот раз симптомы болезни другие: главный — "раскалывающая" головную боль, а не на дискомфорт в груди, который он испытал в первый раз.
"Я снова здесь, в инфекционной больнице. Это снова Ковид-19. Я болею уже второй раз", -сказал Кара-оол в видеоролике, выложенном на его официальной странице в Instagram.
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Дорогие мои земляки, размещаю своё видео. Чтобы Вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто - то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!
"Может быть, моя рабочая нагрузка помешала антителам, иммунитету развиться после первой инфекции", — написал губернатор.
Во время предыдущей госпитализации глава региона был выписан из больницы 4 июня. Кара-оол сказал, что он уверен, что второй раз заболеть коронавирусом невозможно, но "видимо, эта самоуверенность подвела.”
Напомним, что первый подтвержденный случай повторного заражения Covid-19 был зарегистрирован во вторник учеными Гонконгского университета. Согласно их исследованиям, пациент был поражен другим штаммом коронавируса, а не тем, которым он заразился несколькими месяцами ранее. В первый раз у пациента были легкие симптомы, но во втором случае они более выражены.
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