Губернатор республики Тува повторно попал в больницу с COVID

Губернатор республики Тува был доставлен в Москву для лечения. Предварительный диагноз: повторное заражение коронавирусом.

Шолбан Кара-оол говорит, что на этот раз симптомы болезни другие: главный — "раскалывающая" головную боль, а не на дискомфорт в груди, который он испытал в первый раз.

"Я снова здесь, в инфекционной больнице. Это снова Ковид-19. Я болею уже второй раз", -сказал Кара-оол в видеоролике, выложенном на его официальной странице в Instagram.

"Может быть, моя рабочая нагрузка помешала антителам, иммунитету развиться после первой инфекции", — написал губернатор.

Во время предыдущей госпитализации глава региона был выписан из больницы 4 июня. Кара-оол сказал, что он уверен, что второй раз заболеть коронавирусом невозможно, но "видимо, эта самоуверенность подвела.”

Напомним, что первый подтвержденный случай повторного заражения Covid-19 был зарегистрирован во вторник учеными Гонконгского университета. Согласно их исследованиям, пациент был поражен другим штаммом коронавируса, а не тем, которым он заразился несколькими месяцами ранее. В первый раз у пациента были легкие симптомы, но во втором случае они более выражены.