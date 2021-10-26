Количество мигрантов в России увеличится на 400 тысяч

Количество мигрантов в 2021 году в России увеличится на 400 000 человек — вдвое больше, чем по прогнозам, сделанным Правительством РФ ранее. Это будет рекордный показатель за последние 25 лет.

Расчёты провели "Известия" на основе данных, приведённых в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го.

Прогноз скорректировали только на текущий год — ожидания на ближайшую трёхлетку изменились незначительно. Согласно расчётам, в следующем году миграционный прирост должен достичь 212 тысяч, а в 2023-2024 годах — по 235 тысяч.

Последний раз миграционный прирост в 400 тысяч человек наблюдался в 1996 году. По итогам 2020 года этот показатель составил 106 тысяч, а с января по июль 2021-го — 161 тысячу. В основном в Россию ехали из Таджикистана (38 тысяч), Украины (26 тысяч) и Армении (20 тысяч).

По данным Росстата, несмотря на прирост миграции, население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 миллиона человек.

Напомним, что в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о нехватке рабочих рук на стройках из-за закрытия границ и невозможности привлечь иностранцев. Министерство строительства оценило дефицит рабочих в этой сфере в 100 тысяч человек. Власти из-за этого объявили "миграционную амнистию" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд в Россию. Это не касается тех, кого депортировали по решению суда.

Седьмого октября правительство России одобрило пилотный проект о ввозе трудовых мигрантов. Тем временем, по данным миграционных служб, в стране сегодня только официально находятся семь миллионов мигрантов. И жители страны против очередного наплыва граждан Узбекистана и Таджикистана.

А Владимир Путин в середине октября подчеркнул, что приезжающие на работу должны знать культуру России, понимать отношения между народами страны и знать русский язык.

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