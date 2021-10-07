Пилотный проект о ввозе трудовых мигрантов одобрили в правительстве

Правительство РФ одобрило постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительной сфере.

Десять тысяч иностранных граждан планируют привезти в Россию и обеспечить им рабочие места на строительных площадках. Обязательными условиями ввоза станут предварительное прохождение медосмотра и вакцинация мигрантов на территории Узбекистана.

"Известия" приводят слова заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина:

"Это масштабный и крайне значимый проект правительства, который объединяет работу целого ряда федеральных министерств и ведомств, учитывает актуальные потребности строительных компаний, а также узбекской стороны".

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