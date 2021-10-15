Путин о трудовых мигрантах: "как минимум русский язык нужно знать"

В пятницу, 15 октября, на заседании Совета глав государств объединения президент РФ Владимир Путин высказал своё мнение о пребывании трудовых мигрантов в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что приезжающие на работу должны знать культуру России, понимать отношения между народами страны и знать русский язык. Слова главы государства приводит ТАСС:

"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России, — подчеркнул президент РФ. — Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что правительство одобрило постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительной сфере.

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