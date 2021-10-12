Власть и бизнес завезут миллионы мигрантов против воли народа?

Россия нуждается в рабочих руках, но количество мигрантов является критичным для общества. К тому же, их может стать в разы больше.

Президентский указ на временный запрет по принудительному выдворению за пределы России мигрантов, нарушивших миграционное законодательство, истек на днях. России можно готовиться к очередному наплыву гостей из соседних стран — пишут авторы "Новых Известий".

По данным миграционных служб, в стране сегодня только официально находятся 7 миллионов мигрантов. В процентном отношении это немного — если не обращать внимания на фактическую сторону вопроса.

Например, по данным официального отчета Межмуниципального отделения МВД России "Коммунарский" за 2020 год, в городском поселении Сосенское проживает 66 тысяч мигрантов и лиц без гражданства при том, что официально там проживают всего 142 тысячи человек. Люди недовольны отсутствием достойной работы.

Но положение вещей если и изменится, то к худшему. Тем же российским строительным компаниям нужен примерно миллион рабочих рук, чтобы хотя бы достроить все, что начато. Ограничения снимаются, и российское гражданство с начала нынешнего года получили уже больше 500 тысяч человек.

Планируется, что в ближайшее время откроется прямое сообщение городов Сибири с Таджикистаном.

"Давайте в таком случае называть вещи своими именами и откроем границы что ли, не будем никому сопротивляться. Это интервенция, которую осуществляют власти в интересах олигархов, экономящих на дешевой рабочей силе миллиарды. Вот она, 5-я колонна. А мы всё ловим мальчиков, которые митинги устраивают, в соцсетях посты пишут и кино снимают", — заявил генерал- лейтенант МВД Александр Михайлов.

Опыт Германии показывает, что миграционные потоки несут с собой не только рабочие руки и "свежую кровь", но и угрозу терактов, драк, тяжких преступлений.

Так что если перекос в сторону мигрантов не будет ликвидирован, Россия начнет терять национальную идентичность.

Ежегодный въезд в страну 17-18 млн человек, которые в религиозно-культурном отношении плохо интегрируются в общество, однозначно чреват проблемами и напряженностью.

Такая миграция — это рост преступности в России, наркоторговля и коррупционные схемы, которые позволяют уходить от уплаты налогов. Властям придется заниматься этой проблемой, хотят они этого, или нет — считают эксперты.

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