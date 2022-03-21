Блогера Эдварда Била приговорили к году и двум месяцам тюрьмы за ДТП в Москве

Пранкер Эдвард Бил получил один год и два месяца тюремного заключения из-за нарушения правил дорожного движения. Также блогеру запретили водить машину в течение трёх лет, рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Ему (Билу. — Прим. ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — написали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По информации ТАСС, пранкер не согласился с выбранным сроком наказания и решил обжаловать приговор. Об этом сообщил адвокат блогера, сам он отказался комментировать ситуацию для журналистов.

В апреле прошлого года Бил стал виновником аварии в центре Москвы. В результате ДТП пострадало несколько человек, в том числе Марият Артёмова, которая несколько месяцев лежала в больнице.

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