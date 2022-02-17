В Госдуме объяснили, почему камеры на дорогах не панацея: "Может обдолбанный?"

Ежегодно только в столице России Москве выписывают штрафы за нарушение ПДД в размере более 30 миллионов рублей. Однако проблема в том, что "лихачи" могут избежать лишения водительского удостоверения, если момент был заснят на дорожную камеру наблюдения, пояснил депутат Госдумы VI и VII созывов, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

По словам Лысакова, для того, чтобы забрать права у нарушителя, необходимо доказать, что именно он был за рулём. Кроме того, как подчеркнул депутат, камеры не могут "распознать", в отличие от инспектора, за рулём человека под наркотиками или в алкогольном опьянении.

"У нас на дорогах инспекторы исчезают как класс и их становится всё меньше и меньше, то мы столкнёмся со всплеском нарушений, потому что камера не "видит", кто находится за рулём — несовершеннолетний, пьяный, обдолбанный наркотиками", — цитируют Лысакова argumenti.ru.

В пример депутат привёл нашумевшее дело известного блогера Эдварда Била. Звезда соцсетей вылетел на встречную полосу и врезался в другое авто. В результате сильно пострадала женщина. Парадоксально, что к тому моменту на "лихаче" уже висели внушительные штрафы.

По мнению депутата, перед структурами стоит задача не поймать нарушителя, а пополнить казну посредством камер.

"Надо работать на упреждение и на профилактику, а мы сейчас просто врастаем в максимальный сбор штрафных денег, что зачастую становится некоей самоцелью", — пояснил Лысаков.

Парламентарий отметил, что формировать "законопослушность" на дорогах можно при помощи социальной рекламы и прочих инструментов. Автоэксперт подчеркнул, что не менее 60-70% тех, кто просмотрел "очень яркие" короткие ролики подобной рекламы, действительно начинают ездить "по-новому".

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