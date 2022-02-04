В России водителей-новичков предложили лишать прав за три ДТП

В РФ предлагается ввести правило, предусматривающее лишение прав водителей-новичков после совершения ими трёх ДТП. С соответствующей идеей обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

"Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его "права" подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД", — цитирует письмо представителя региональной Общественной палаты РИА Новости.

Петров отметил, что водители-новички являются источников особой опасности на дорогах, на которых зачастую ведут себя безответственно и попадают в аварии. При этом статус "молодого автолюбителя" в РФ фактически не регламентирован.

"А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за своё поведение на дорогах", — подчеркнул представитель Общественной палаты.

По мнению Петрова, реализация его инициативы будет способствовать повышению ответственности водителей-новичков, а также уменьшению на дорогах количества лихачей, которые, не имея водительского опыта, пренебрегает безопасностью.

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