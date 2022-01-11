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Автор Владимир Васютченко

Эксперт счёл недостаточным ужесточение наказаний для злостных нарушителей ПДД

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В РФ необходимо продолжить реформирование законодательство с целью ужесточения наказаний для злостных нарушителей Правил дорожного движения, считает эксперт по безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.

Эксперт счёл недостаточным ужесточение наказаний для злостных нарушителей ПДД

Комментируя ФАН вступление в силу закона, предусматривающего уголовную ответственность за некоторые допущенные трижды нарушения ПДД, Крохмаль назвал это нововведение хорошим, но недостаточным.

"Очень хорошо, что в России взялись за дорожных хулиганов. Но, я считаю, в этом направлении надо работать и дальше", — заявил эксперт.

По его мнению, в частности, необходимо ужесточение ответственности для некоторых блогеров и представителей "золотой молодёжи", без труда оплачивающих сотни штрафов и кичащихся своими нарушениями на дорогах.

"Такие люди должны быть лишены свободы", — подчеркнул Крохмаль.

Он заявил также о необходимости ужесточить за езду без госномеров и нарушения, допущенные пользователями скоростных скутеров и электросамокатов.

Эксперт предложил ввести "накопительный" принцип учёта лёгких и грубых нарушений ПДД, которые, достигнув некой "критической массы", обеспечивали бы допустившему их водителю крупный штраф или привлечение к уголовной ответственности.

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Не слишком ли много поправок в ПДД
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Игорь Моржаретто
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