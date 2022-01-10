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Автор Ольга Лебедева

Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону

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С сегодняшнего дня — 10 января — водители, предпочитающие "езду с ветерком" и не видящие разметки, которые ранее уже штрафовались за превышение скорости или за выезд на встречку, имеют шанс "прокатиться в места не столь отдалённые". Правда, уже не за рулём.

Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону

Как сообщает "Парламентская газета", ФЗ об уголовной ответственности "за лихачество" вступил в силу.

Таким образом, в Уголовном кодексе появилась новая статья — "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами". Подпадают под неё те водители, которые ранее уже привлекались к "административке" и лишались прав на управление ТС за "неоднократное превышение скорости или выезд на полосу встречного движения".

Впрочем, есть варианты. По решению суда, наказание может быть в виде:

  • штрафа в 200-300 тысяч рублей,
  • 480 часов обязательных работ,
  • лишения свободы до двух лет.

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Дураки, лихачи, пьяницы и иные ужасы наших дорог
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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