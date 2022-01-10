Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону

С сегодняшнего дня — 10 января — водители, предпочитающие "езду с ветерком" и не видящие разметки, которые ранее уже штрафовались за превышение скорости или за выезд на встречку, имеют шанс "прокатиться в места не столь отдалённые". Правда, уже не за рулём.

Как сообщает "Парламентская газета", ФЗ об уголовной ответственности "за лихачество" вступил в силу.

Таким образом, в Уголовном кодексе появилась новая статья — "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами". Подпадают под неё те водители, которые ранее уже привлекались к "административке" и лишались прав на управление ТС за "неоднократное превышение скорости или выезд на полосу встречного движения".

Впрочем, есть варианты. По решению суда, наказание может быть в виде:

штрафа в 200-300 тысяч рублей,

480 часов обязательных работ,

лишения свободы до двух лет.

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