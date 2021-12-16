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Приговор блогеру Эдварду Билу отменили

Общество

Кассационный суд отменил приговор блогеру и пранкеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) и отправил дело о массовом ДТП в центре Москвы на новое рассмотрение.

Приговор блогеру Эдварду Билу отменили

"Приговор Эдварду Билу был отменён в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд, поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким", — сказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

Блогер устроил массовую аварию 1 апреля текущего года на Смоленской площади в Москве. Управляя спорткаром Audi RS6, Бил выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадал сотрудник аппарата Госдумы. Чтобы избежать наказания в совершённом ДТП, Эдвард Бил пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское, однако это не помогло ему уклониться от уголовной ответственности. В середине июля Бил получил два года ограничения свободы. Его также лишили права управления транспортными средствами на три года.


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Эдварда Била отпустят? Пранкер устроил массовую аварию в Москве
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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