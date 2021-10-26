Число жертв суррогатного алкоголя в Свердловской области достигло 30

Число умерших от отравления метиловым спиртом на Урале достигло 30 человек. Ранее власти сообщали о 25 умерших.

"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", — рассказал источник в медицинских кругах ТАСС.

По сообщению агентства, все силы региональных правоохранительных органов брошены на выявление новых каналов сбыта суррогатного алкоголя.

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП в Свердловской области. Десятки человек отравились контрафактным спиртным. В период с 7 по 14 октября 18 человек погибли после употребления метилового спирта, купленного в одном из районов Екатеринбурга. По сообщению прокуратуры, суд арестовал на два месяца фигурантов дела о производстве и поставке некачественного алкоголя.

В начале октября жертвами спиртного стали 32 человека в Оренбургской области. Всего от отравления пострадали 64 человека. Правоохранители обнаружили подпольный склад с "палёной" продукцией в бочках, а также в стеклянных бутылках без какой-либо маркировки.

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