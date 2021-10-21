На Урале от суррогатного алкоголя погибли 25 человек

В Свердловской области количество погибших от суррогатного алкоголя выросло до 25 человек, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд арестовал на два месяца двух фигурантов уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом в Свердловской области.

В период с 7 по 14 октября 18 человек погибли после употребления метилового спирта, купленного в одном из районов Екатеринбурга.

Ранее правоохранители завели уголовное дело на Надира Мамедова и Армена Аветисяна за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, который повлёк по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Полиция инициировала проверку в отношении участкового, который отвечал за территорию, где велась продажа суррогатного алкоголя.

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