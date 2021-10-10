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Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

Происшествия

По сообщению пресс-службы правительства Оренбургской области, число погибших от суррогатного алкоголя увеличилось до 32 человек. Ранее власти заявляли о 29 летальных исходах.

Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

"От суррогатного алкоголя пострадали 64 человека", — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Напомним, что о массовом отравлении некачественным алкоголем стало известно на прошлой неделе. Следователи обнаружили подпольный склад со спиртным. "Палёную" продукцию подозреваемые хранили в бочках, а также в стеклянных бутылках без какой-либо маркировки. Правоохранители арестовали девять человек в связи с производством контрафактного спиртного.

Врачи заявили, что не могут вывести пострадавших от отравления из комы, поэтому число жертв увеличивается. Изначально власти сообщили лишь о 14 погибших, сейчас цифра увеличилась больше чем вдвое.

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Массовое алкогольное отравление в Оренбургской области
Автор: Екатерина Широкова
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