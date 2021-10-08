Склад с алкоголем, из-за которого погибли 14 человек, найден в Оренбуржье

В Оренбургской области правоохранители обнаружили склад с контрафактным алкоголем, от отравления которым погибли 14 человек.

По информации регионального СУ СКР, склад, где сбывали партии опасного спиртного, обнаружили на территории торгово-закупочной базы на улице Вокзальное шоссе в городе Орске. При обыске там изъяли 1279 стеклянных и пластиковых пол-литровых бутылок с алкоголем, не имеющих предусмотренной законодательством маркировки.

Также в Орске нашли цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Там изъяли более 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства спиртного.

Ранее сообщалось, что по подозрению в организации нелегального производства и сбыта опасного алкоголя задержали 29-летнего жителя Орска. За сбыт контрафактного спиртного задержаны 60-летний мужчина из Ясненского городского округа и 47-летная жительница Домбаровского района.

Напомним, 6-7 октября в Адамовском, Домбаровском и Яненском районах Оренбургской области были зафиксированы случаи отравления алкоголем. 14 пострадавших скончались, восемь находятся в больницах.

По факту ЧП следователи завели пять уголовных дел.

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