В Оренбургской области количество умерших от алкогольного отравления достигло 29 человек, всего пострадали 54. Правоохранители арестовали девять человек по подозрению в связи с производством контрафактного спиртного.
По данным представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, четверых предполагаемых преступников направили в следственный изолятор. Кроме того, полицейские нашли на складе алкоголь в 11 бочках, объём каждой из них — двести литров, привели слова Петренко РИА Новости.
Ранее власти Оренбургской области объяснили, что число жертв отравления увеличивается, поскольку врачи не могут спасти пациентов в коме. Склад с опасным спиртным правоохранители обнаружили в Орске. В помещении стояли 1279 бутылок с алкоголем без необходимой маркировки. Также следователи узнали о цехе со специальным оборудованием и ёмкостями.
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