EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Приложение "Навальный" вернулось в Google Play
Рогозин рассказал о состоянии Пересильд и Шипенко на МКС
В Турции задержали шесть предполагаемых шпионов с паспортами и оружием РФ
Депутат Украины Кива, поздравивший Путина, отреагировал на возмущение бойцов ВСУ
Народного артиста РФ Александра Серова госпитализировали с COVID-19 в Москве
В России выявили максимальную суточную смертность за пандемию
В Сингапуре невакцинированным жителям запретили вход в кафе и ТЦ
Локдаун грозит 72 регионам - причины, сроки и список
Лётчик-герой Юсупов сообщил о работе над кино о посадке А321 в кукурузном поле

В Оренбуржье из-за отравления суррогатным алкоголем скончались 29 человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Оренбургской области количество умерших от алкогольного отравления достигло 29 человек, всего пострадали 54. Правоохранители арестовали девять человек по подозрению в связи с производством контрафактного спиртного.

В Оренбуржье из-за отравления суррогатным алкоголем скончались 29 человек

По данным представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, четверых предполагаемых преступников направили в следственный изолятор. Кроме того, полицейские нашли на складе алкоголь в 11 бочках, объём каждой из них — двести литров, привели слова Петренко РИА Новости.

Ранее власти Оренбургской области объяснили, что число жертв отравления увеличивается, поскольку врачи не могут спасти пациентов в коме. Склад с опасным спиртным правоохранители обнаружили в Орске. В помещении стояли 1279 бутылок с алкоголем без необходимой маркировки. Также следователи узнали о цехе со специальным оборудованием и ёмкостями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Массовое алкогольное отравление в Оренбургской области
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Прокуратура заявила, что в Хабаровском крае военнослужащего избивали с сентября
Жириновский потребовал передать деньги российских олигархов Центробанку
Размер имеет значение: змеи пережили динозавров после падения метеорита
Приложение "Навальный" вернулось в Google Play
Рогозин рассказал о состоянии Пересильд и Шипенко на МКС
Появились детали избиения военнослужащего в Хабаровском крае
В Турции задержали шесть предполагаемых шпионов с паспортами и оружием РФ
Депутат Украины Кива, поздравивший Путина, отреагировал на возмущение бойцов ВСУ
За что действительно Муратов получил Нобелевскую премию мира
Народного артиста РФ Александра Серова госпитализировали с COVID-19 в Москве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Адвокат провёл расследование по факту смерти жены Прохора Шаляпина

Юрист Александр Бенхин объяснил, почему супруга Прохора Шаляпина жива и чем может обернуться этот грандиозный обман.

Адвокат провёл расследование по факту смерти жены Прохора Шаляпина
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса
Мир. Новости мира
Россия держит руку на пульсе: талибы* угрожают напасть на Таджикистан
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Ирина Шлионская Размер имеет значение: змеи пережили динозавров после падения метеорита Ирина Шлионская Ирина Гусакова Дружба Китая и США будет длиться, пока правила диктует бизнес Ирина Гусакова Дмитрий Соколов Срок для трезвенника: почему царские власти боролись с обществами трезвости Дмитрий Соколов
Российский шоу-бизнес
Якубовича терзают муки совести за смертельное ДТП
Российский шоу-бизнес
Азиза рассказала о судьбе скончавшейся от "ковида" жены Шаляпина
В Минздраве заявили, что человек может заболеть COVID-19 три-четыре раза
Здоровье
В Минздраве заявили, что человек может заболеть COVID-19 три-четыре раза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников