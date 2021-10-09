В Оренбуржье из-за отравления суррогатным алкоголем скончались 29 человек

В Оренбургской области количество умерших от алкогольного отравления достигло 29 человек, всего пострадали 54. Правоохранители арестовали девять человек по подозрению в связи с производством контрафактного спиртного.

По данным представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, четверых предполагаемых преступников направили в следственный изолятор. Кроме того, полицейские нашли на складе алкоголь в 11 бочках, объём каждой из них — двести литров, привели слова Петренко РИА Новости.

Ранее власти Оренбургской области объяснили, что число жертв отравления увеличивается, поскольку врачи не могут спасти пациентов в коме. Склад с опасным спиртным правоохранители обнаружили в Орске. В помещении стояли 1279 бутылок с алкоголем без необходимой маркировки. Также следователи узнали о цехе со специальным оборудованием и ёмкостями.

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