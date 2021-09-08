Кадыров прокомментировал героическую смерть Евгения Зиничева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью министра МЧС Российской Федерации Евгения Зиничева. Политик подчеркнул, что его друг был настоящим спасателем и человеком с большой душой.

В Telegram-канале Рамзан Кадыров описал Евгения Зиничева как истинного патриота нашей страны и мужественного человека. Глава отметил, что его товарищ спасал режиссёра.

"Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества", — заявил политик.

Также он выразил соболезнования любимым людям Евгения Зиничева.

Помимо Рамзана Кадырова, трагедию прокомментировали премьер-министр Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин. Он заявил, что смерть Зиничева — большая утрата. Об этом сообщили журналисты ТАСС.

По данным РБК, новым руководителем МЧС временно стал Александр Чуприян.

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