Врио главы МЧС станет Александр Чуприян

Временно исполняющим обязанности главы МЧС станет первый заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Кадровая перестановка произошла из-за внезапной гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который 8 сентября сорвался с обрыва в Норильске, спасая оператора съемочной группы.

Александр Петрович Чуприян начал карьеру, как пожарный в Санкт-Петербурге и дослужился до начальника Управления государственной противопожарной службы Петербурга и Ленобласти. В 2005 году он стал главой Северо-Западный регионального центра МЧС. В 2006 году получил повышение, заняв пост замминистра МЧС.

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