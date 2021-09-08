Временно исполняющим обязанности главы МЧС станет первый заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.
Кадровая перестановка произошла из-за внезапной гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который 8 сентября сорвался с обрыва в Норильске, спасая оператора съемочной группы.
Александр Петрович Чуприян начал карьеру, как пожарный в Санкт-Петербурге и дослужился до начальника Управления государственной противопожарной службы Петербурга и Ленобласти. В 2005 году он стал главой Северо-Западный регионального центра МЧС. В 2006 году получил повышение, заняв пост замминистра МЧС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.