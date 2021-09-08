Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при спасении человека

Глава МЧС Евгений Зиничев сорвался с обрыва в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от ЧС. Он пытался спасти жизнь человеку и погиб. Ему было 55 лет. Информацию о гибели подтвердили в министерстве.

Инцидент произошел утром 8 сентября. По данным СМИ, Зиничев стоял на краю обрыва вместе со съемочной группой, которая делала учебный фильм МЧС. Внезапно один из операторов поскользнулся. Глава министерства попытался удержать мужчину, но сам сорвался с обрыва. В результате случившегося оба погибли.

Ранее Зиничев приехал в Красноярский край, где встретился с губернатором региона Александром Уссом. Они отправились в Норильск, где проверили, как идет строительство новой пожарной части.

Зиничев руководил МЧС с мая 2018 года. Сначала он служил в КГБ СССР, в 1991 году устроился в Федеральную службу охраны. на протяжении девяти лет (с 2006 по 2015 год) Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года возглавил УФСБ по Калининградской области. Через несколько месяцев он был назначен заместителем директора ФСБ. После того, как Владимир Пучков ушел с поста главы МЧС на фоне скандала с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", Зиничев занял освободившуюся должность.

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