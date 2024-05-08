Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Глюкоза обратилась к дочери в честь её 17-летия
Карамельный соус: как приготовить
В Московском Молодежном театре покажут "Белоснежку и семерых гномов"
Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл
Bloomberg: ЕС предложил наказать нефтяные суда, помогающие РФ обходить санкции
Рассказываем, как лучше всего хранить шланг
Родственники Пугачёвой были вынуждены съехать с квартиры, подаренной певицей
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук
Дмитрий Песков выступил на регулярном кремлёвском брифинге

Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным

0:59
Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на очередном брифинге и рассказал о реакции Кремля на последние события.

Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В частности о петиции на сайте Зеленского о вводе иностранных войск на Украину Песков сказал, что в Кремле считают это чрезвычайно вызывающей провокацией.

Он повторил, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность.

Про отношения с Арменией он сказал, что встреча Путина и Пашиняна в Москве в среду нужна и ожидаема обеими сторонами. Касательно возможности приостановки участия Армении в ЕАЭС Песков полагает, что интеграция обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение — в их интересах.

Также Россия ценит отношения с КНДР и намерена развивать их дальше во всех возможных областях, это перспективный партнер.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины
Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл
Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным
Bloomberg: ЕС предложил наказать нефтяные суда, помогающие РФ обходить санкции
Рассказываем, как лучше всего хранить шланг
Родственники Пугачёвой были вынуждены съехать с квартиры, подаренной певицей
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук
Дочь тяжелобольного Уиллиса Румер сообщила, что актер "в порядке"
Важность вязкости моторного масла: как подобрать оптимальный лубрикант для двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников