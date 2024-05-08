Дмитрий Песков выступил на регулярном кремлёвском брифинге

Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным

0:59 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на очередном брифинге и рассказал о реакции Кремля на последние события.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В частности о петиции на сайте Зеленского о вводе иностранных войск на Украину Песков сказал, что в Кремле считают это чрезвычайно вызывающей провокацией.

Он повторил, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность.

Про отношения с Арменией он сказал, что встреча Путина и Пашиняна в Москве в среду нужна и ожидаема обеими сторонами. Касательно возможности приостановки участия Армении в ЕАЭС Песков полагает, что интеграция обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и ее продолжение — в их интересах.

Также Россия ценит отношения с КНДР и намерена развивать их дальше во всех возможных областях, это перспективный партнер.