Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Глюкоза обратилась к дочери в честь её 17-летия
Карамельный соус: как приготовить
В Московском Молодежном театре покажут "Белоснежку и семерых гномов"
Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл
Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным
Bloomberg: ЕС предложил наказать нефтяные суда, помогающие РФ обходить санкции
Родственники Пугачёвой были вынуждены съехать с квартиры, подаренной певицей
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук
Полезные лайфхаки: что делать, чтобы шланг для полива не путался под ногами

Рассказываем, как лучше всего хранить шланг

1:49
Садоводство » Советы

Шланг для полива является неотъемлемой частью садового инвентаря и позволяет удобно и эффективно поливать растения на участке. Однако, часто возникает проблема, когда шланг запутывается под ногами, мешая комфортному поливу и создавая неудобства. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует принять несколько простых мер.

Рассказываем, как лучше всего хранить шланг
Фото: commons.wikimedia.org by Anton

Во-первых, важно правильно хранить шланг после использования. Не следует просто бросать его на землю или складывать в кучу. Лучше всего использовать специальные катушки или держатели для шланга, которые позволят аккуратно намотать его и зафиксировать. Такой подход не только сохранит шланг в хорошем состоянии, но и избавит от проблем с запутыванием.

Во-вторых, стоит обратить внимание на выбор места для полива. Если возможно, лучше выбирать открытые пространства без препятствий, где шланг будет свободно пролегать. Если же это не представляется возможным, можно использовать специальные крепления для шланга, которые можно закрепить на заборе или стене. Такой подход позволит избежать запутывания шланга под ногами и обеспечит более удобный доступ к воде.

Также стоит обратить внимание на сам шланг. Чем он более гибкий и легкий, тем меньше вероятность его запутывания. Поэтому при выборе шланга стоит обратить внимание на его характеристики и предпочтительно выбирать более гибкие варианты.

Наконец, важно следить за тем, чтобы шланг не был перетянут или перекручен во время полива. Это может привести к его повреждению и ухудшению качества полива. Поэтому стоит регулярно проверять, не возникло ли перекручивания или перетягивания шланга, и при необходимости корректировать его положение.

Шланг больше никогда не перегнётся и не выскочит
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины
Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл
Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным
Bloomberg: ЕС предложил наказать нефтяные суда, помогающие РФ обходить санкции
Рассказываем, как лучше всего хранить шланг
Родственники Пугачёвой были вынуждены съехать с квартиры, подаренной певицей
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук
Дочь тяжелобольного Уиллиса Румер сообщила, что актер "в порядке"
Важность вязкости моторного масла: как подобрать оптимальный лубрикант для двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников