Неправильная вязкость моторного масла может повредить двигателю

Важность вязкости моторного масла: как подобрать оптимальный лубрикант для двигателя

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Вязкость моторного масла — важный параметр, влияющий на эффективность и защиту двигателя внутреннего сгорания. Маркировка масла, например, 5W-30, указывает на его производительность при низких и высоких температурах.

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Правильно выбранная вязкость обеспечивает оптимальную прокачиваемость масла по каналам, устойчивость к температурным изменениям, эффективное охлаждение двигателя и защиту от износа.

Производители автомобилей рекомендуют вязкость масла в руководстве по эксплуатации для конкретного мотора, что позволяет поддерживать его производительность и долгий срок службы.