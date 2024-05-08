Неправильная вязкость моторного масла может повредить двигателю

Вязкость моторного масла — важный параметр, влияющий на эффективность и защиту двигателя внутреннего сгорания. Маркировка масла, например, 5W-30, указывает на его производительность при низких и высоких температурах.
Правильно выбранная вязкость обеспечивает оптимальную прокачиваемость масла по каналам, устойчивость к температурным изменениям, эффективное охлаждение двигателя и защиту от износа.
Производители автомобилей рекомендуют вязкость масла в руководстве по эксплуатации для конкретного мотора, что позволяет поддерживать его производительность и долгий срок службы.
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