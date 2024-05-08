Осторожно, видеозвонок: как мошенники обманывают россиян с помощью дипфейков

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал RT о новой схеме мошенничества, которая распространилась по всей стране.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Соловьёв пояснил, что потенциальная жертва получает видеозвонок через мессенджер. Затем перед человеком появляется либо пустая стена, либо кто-то, выдающий себя за менеджера сотовой компании. Основная опасность заключается не в том, что скажет подставной сотрудник украинского кол-центра, а в видеозаписи, которую мошенники получают в свое распоряжение.

По его словам, эта видеозапись может использоваться для дальнейших преступлений, таких как создание дипфейков с изображением жертвы и добавлением речи. Современные технологии позволяют мошенникам отправлять такие видео близким и знакомым жертвы, прося о переводе денег или с другими противоправными целями.

Чтобы не стать жертвой этого вида обмана, Соловьёв рекомендует внимательно отслеживать тип звонка, поступающего в мессенджер. Если видеозвонок поступает с незнакомого номера, не стоит отвечать на него и лучше сразу заблокировать абонента.

Кроме того, не следует переходить по незнакомым ссылкам, участвовать в голосованиях, отвечать на подозрительные SMS и вводить коды из непроверенных источников.