Лучшая тренировка, которая позволит эффективно накачать руки, используя только гантели

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Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук

3:34
Спорт

Гири настолько разнообразны, что их можно использовать для наращивания мышечной массы, тренировки мышц или для кардиотренировок. Их уникальная форма создает нестабильность, которая бросает вызов вашему позвоночнику и заставляет вас двигаться во всех плоскостях движения, что также улучшает равновесие и координацию. Они также укрепляют мелкие мышцы-стабилизаторы и сухожилия руки, поэтому с каждым движением вы выполняете больше работы.

Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте посмотрим, какую тренировку с гирями вы можете выполнять, чтобы сделать руки сильнее.

Разгибание трицепса лежа над головой.

  • Лягте на пол, колени подняты, ступни прижаты к земле.
  • Начните с гири за головой, взяв ее за рога (по бокам рукояти). Это исходное положение.
  • Не двигая локтями, медленно выпрямите руки, пока они не будут полностью вытянуты и раструб не окажется над грудью.
  • Медленно опустите гирю, не опуская локти в исходное положение.
  • Повторяйте упражнение в течение 40 секунд.

Сгибание с концентрацией в положении стоя на коленях.

  • Встаньте в полуприсед, левое колено упритесь в землю, а правую ногу поставьте примерно на фут перед собой. Положите гирю на внутреннюю сторону правой стопы.
  • Упритесь правым локтем в правое колено и возьмитесь за рукоятку гири.
  • Медленно подтягивайте гирю к плечу и напрягайте бицепс вверху.
  • Медленно опустите руку вниз.
  • Повторяйте это упражнение в течение 20 секунд, затем повторите с другой стороны. Убедитесь, что выполняете одинаковое количество повторений с каждой стороны.

Жим над головой стоя на коленях.

  • Встаньте в полуприсед, поставив левое колено на землю, а правую ногу выставив примерно на фут перед собой.
  • Поставьте гирю на правое плечо, локоть плотно прижмите к телу.
  • Медленно поднимайте гирю над головой, удерживая бицепс на уровне уха.
  • Медленно верните гирю обратно в положение стойки на уровне плеч.
  • Повторяйте упражнение в течение 20 секунд, затем выполните упражнение с другой стороны. Убедитесь, что выполняете одинаковое количество повторений с каждой стороны.

Удержание в согнутом положении и перенос.

  • Стоя во весь рост, держите гирю на одном плече, согнув локоть под углом 90 градусов, предплечье параллельно полу.
  • Сожмите бицепс и ходите взад-вперед в течение 20 секунд.
  • Повторите с другой стороны.

Отдача трицепса.

  • Встаньте в шахматном порядке — правая нога на несколько футов впереди левой.
  • Наклонитесь вперед, сохраняя ровную спину. Положите правую руку на правое бедро для поддержки.
  • Убедитесь, что ваша левая рука плотно прилегает к телу, и согните левую руку в локте на 90 градусов. Это исходное положение.
  • Удерживая левый трицепс на одной линии со спиной, полностью вытяните левую руку, перекидывая гирю за спину.
  • Опустите вес обратно к исходному. Ваша верхняя часть руки остается неподвижной при разгибании и сгибании руки.
  • Повторяйте упражнение в течение 20 секунд, затем повторите с другой стороны. Убедитесь, что выполняете одинаковое количество повторений с каждой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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