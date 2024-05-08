Стало известно о тяжелом положении брошенных Пугачёвой родственников в России

Родственники Пугачёвой были вынуждены съехать с квартиры, подаренной певицей

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Племянник советской певицы Аллы Пугачевой Владислав вместе с семьей был вынужден съехать с квартиры, когда-то подаренной ему исполнительницей. Как выяснила "КП", их переселили в новостройку из-за того, что в доме пошли трещины.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

Сын Евгения Пугачева, родного брата певицы, доставил своей семьей немало хлопот — пристрастился к наркотикам и получил судимость. Однако спустя годы смог наладить свою жизнь — он нашел своей счастье во втором браке с бухгалтером из Казани Гузель.

В 2020 году у супругов родилась дочь, которую назвали в честь именитой тети. Однако, как выяснили журналисты, еще до замужества на племяннике Пугачевой женщина набрала весомые кредиты, поэтому на ней до сих пор висит долг в размере одного миллиона.

В разговоре с прессой Гузель заявила, что у ее семьи все хорошо, на жизнь они не жалуются.

"Наша дочь Алла Владиславовна растет. Влад занимается с ней", — заверила она.

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