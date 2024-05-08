Стало известно, как сейчас чувствует себя тяжелобольной Брюс Уиллис

Дочь тяжелобольного Уиллиса Румер сообщила, что актер "в порядке"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса Румер Уиллис в беседе с журналистами заверила, что у ее отца "все в порядке".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Таллуты Уиллис в Инстаграм is licensed under public domain

Семья артиста не скрывает его заболевания лобно-височной деменцией и утратой когнитивных способностей, стараясь при этом поддерживать тех, кто оказался в подобной ситуации.

Недавно СМИ написали о том, что бывшая жена актера Деми Мур готовится к прощанию со звездой, которому не становится лучше. Но его дочь опровергла появившуюся информацию.

"У него все отлично. Спасибо, что спросили", — отметила Румер в беседе с Fox News.

Поклонники были удовлетворены сообщением от наследницы Уиллиса, так как точно знают, что ни она, ни другие близкие знаменитости не стали бы скрывать правду.

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