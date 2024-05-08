Стало известно, как сейчас чувствует себя тяжелобольной Брюс Уиллис

Дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса Румер Уиллис в беседе с журналистами заверила, что у ее отца "все в порядке".
Семья артиста не скрывает его заболевания лобно-височной деменцией и утратой когнитивных способностей, стараясь при этом поддерживать тех, кто оказался в подобной ситуации.
Недавно СМИ написали о том, что бывшая жена актера Деми Мур готовится к прощанию со звездой, которому не становится лучше. Но его дочь опровергла появившуюся информацию.
"У него все отлично. Спасибо, что спросили", — отметила Румер в беседе с Fox News.
Поклонники были удовлетворены сообщением от наследницы Уиллиса, так как точно знают, что ни она, ни другие близкие знаменитости не стали бы скрывать правду.
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