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Бьянка раскрыла одну из неприятных причин отмены своих концертов

Певица Бьянка отказывалась от концертов из-за панических атак

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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, в своем блоге рассказала, что не раз отказывалась от выступлений из-за панических атак.

Певица Бьянка отказывалась от концертов из-за панических атак
Фото: youtube.com by канал МУЗ is licensed under public domain

По ее словам, из-за проблем с ментальным здоровьем страдали и другие дела. Справиться с таким состоянием ей помогло похудение.

"Но в том, что я похудевшая, чувствую себя намного легче и уверенней, — факт", — поделилась артистка.

Татьяна Липницкая смогла скинуть 32 лишних килограмма после обращения за помощью к эндокринологу. Врач порекомендовал ей лечение гормональных проблем. Она прошла курс капельниц с витаминами, а также занимается лечебной физкультурой.

В марте исполнительница сделала абдоминопластику, в результате которой ей выкачали жир с живота и ног.

Ранее Елена Николаева родила второго сына бывшему мужу Анастасии Волочковой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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