Телеведущая Елена Николаева родила второго сына бывшему мужу Волочковой

Елена Николаева родила второго сына от бывшего мужа Анастасии Волочковой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева в своем блоге сообщила, что стала мамой во второй раз. Она родила сына от супруга, бизнесмена Игоря Вдовина.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что наследник появился на свет в 10 утра.

"Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться. Блондинчик! Но аппетит, как и у Александра — отменный. С первых минут разобрался, что нужно делать", — сообщила Николаева.

Елена Николаева воспитывает также сына Александра от Игоря Вдовина, который является бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой. Наследница бизнесмена Ариадна, появившаяся в браке предпринимателя со звездой балета, живет вместе с отцом и его новой семьей.

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