Телеведущая Елена Николаева родила второго сына бывшему мужу Волочковой

Телеведущая Елена Николаева в своем блоге сообщила, что стала мамой во второй раз. Она родила сына от супруга, бизнесмена Игоря Вдовина.
Она отметила, что наследник появился на свет в 10 утра.
"Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться. Блондинчик! Но аппетит, как и у Александра — отменный. С первых минут разобрался, что нужно делать", — сообщила Николаева.
Елена Николаева воспитывает также сына Александра от Игоря Вдовина, который является бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой. Наследница бизнесмена Ариадна, появившаяся в браке предпринимателя со звездой балета, живет вместе с отцом и его новой семьей.
Ранее Мария Зайцева рассказала об отношениях с бывшим мужем Алексеем Гоманом.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.