Европа бьёт по теневому флоту: суднам с российской нефтью запретят заход в порты ЕС

Bloomberg: ЕС предложил наказать нефтяные суда, помогающие РФ обходить санкции

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Евросоюз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые могут помогать России обходить западные санкции, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

По данным агентства, ограничения коснутся 11 судов, включая четыре топливных танкера, два нефтеналивных танкера, два газохранилища для будущего проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке и одно грузовое судно.

Предлагаемые меры включают запрет на вход этих судов в порты стран-членов ЕС и на использование европейских компаний для оказания ряда услуг, что усложнит их материально-техническое обеспечение.

В соответствии с проектом документа, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая «приём жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги». Bloomberg полагает, что эти ограничения затруднят снабжение судов топливом, хотя они менее строгие, чем те, что применяет Минфин США.

Накануне Польское радио сообщило, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который предусматривает ограничение импорта сжиженного природного газа из РФ, включая запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах. Эти ограничения также затронут проекты «Арктик СПГ 2» и «Мурманский СПГ». Комиссия планирует ввести санкции в отношении судов так называемого теневого флота, перевозящих российскую нефть в обход ограничений ЕС. Им будет запрещен заход в европейские порты.