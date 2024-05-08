Не верьте маркировке: эксперт рассказал неожиданные секреты выбора самых тихих шин

Эксперт объяснил, как выбрать самые тихие автомобильные шины

Производители шин активно работают над снижением уровня шума, но гарантировать абсолютно бесшумные модели сложно. Андрей Зогот, технический эксперт в области шин, отмечает, что маркировка часто указывает только уровень наружного шума, который не всегда соответствует субъективному восприятию водителя.

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Природа образования шума сложна, и универсального способа выбора тихих шин нет. Зогот рекомендует полагаться на тесты, отзывы потребителей и учитывать рисунок протектора. Однако, важно помнить, что "тихость" шины — не единственный параметр, который должен учитываться при выборе.