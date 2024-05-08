Производители шин активно работают над снижением уровня шума, но гарантировать абсолютно бесшумные модели сложно. Андрей Зогот, технический эксперт в области шин, отмечает, что маркировка часто указывает только уровень наружного шума, который не всегда соответствует субъективному восприятию водителя.
Природа образования шума сложна, и универсального способа выбора тихих шин нет. Зогот рекомендует полагаться на тесты, отзывы потребителей и учитывать рисунок протектора. Однако, важно помнить, что "тихость" шины — не единственный параметр, который должен учитываться при выборе.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.