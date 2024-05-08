Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшее китайское судно уничтожили в ходе учений США и Филиппин
Стюардесса советует отказаться от чемоданов с жестким корпусом
Кинолог Владимир Уражевский: даже люди едят сырую рыбу
Три эффективные бьюти-процедуры для мгновенного омоложения без периода реабилитации
Кинологи назвали породы собак, которые любят кошек
Певица Глюкоза обратилась к дочери в честь её 17-летия
Карамельный соус: как приготовить
В Московском Молодежном театре покажут "Белоснежку и семерых гномов"
Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл
Не верьте маркировке: эксперт рассказал неожиданные секреты выбора самых тихих шин

Эксперт объяснил, как выбрать самые тихие автомобильные шины

Авто

Производители шин активно работают над снижением уровня шума, но гарантировать абсолютно бесшумные модели сложно. Андрей Зогот, технический эксперт в области шин, отмечает, что маркировка часто указывает только уровень наружного шума, который не всегда соответствует субъективному восприятию водителя.

Эксперт объяснил, как выбрать самые тихие автомобильные шины
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Природа образования шума сложна, и универсального способа выбора тихих шин нет. Зогот рекомендует полагаться на тесты, отзывы потребителей и учитывать рисунок протектора. Однако, важно помнить, что "тихость" шины — не единственный параметр, который должен учитываться при выборе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов

После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины
Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл
Дмитрий Песков: Россия считает вмешательство НАТО потенциально опасным
Bloomberg: ЕС предложил наказать нефтяные суда, помогающие РФ обходить санкции
Рассказываем, как лучше всего хранить шланг
Родственники Пугачёвой были вынуждены съехать с квартиры, подаренной певицей
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Идеальная 20-минутная тренировка с гирями для формирования сильных рук
Дочь тяжелобольного Уиллиса Румер сообщила, что актер "в порядке"
Важность вязкости моторного масла: как подобрать оптимальный лубрикант для двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников