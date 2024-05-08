США и Филиппины отработали совместное уничтожение китайского корабля

Бывшее китайское судно уничтожили в ходе учений США и Филиппин

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Как сообщает портал Thai PBS со ссылкой на официальные источники Филиппин, в ходе военных учений «Баликатан» (Balikatan), которые проходили в спорном Южно-Китайском море, американские и филиппинские военные уничтожили списанный корабль ВМС Филиппин, который был произведён в Китае.

Фото: fws.gov by Kevin Bell is licensed under public domain

Учения проводились в среду недалеко от города Лаоаг — это примерно в 400 километрах к югу от китайского Тайваня. В последнее время участились случаи столкновений между филиппинскими и китайскими судами вокруг объектов Южно-Китайского моря, на которые претендуют Манила и Пекин. В качестве цели учений был выбран BRP Lake Caliraya — первый и единственный танкер ВМФ Филиппин, построенный в Китае.