Глава Крыма Аксёнов прокомментировал смерть Евгения Зиничева

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования из-за смерти министра МЧС России Евгения Зиничева. Он пытался спасти человека.

Российский политик заявил, что потрясён этой трагедией и не может найти слова, чтобы рассказать о боли из-за происшествия в Норильске. Сергей Аксёнов назвал Евгения Зиничева храбрым мужчиной и настоящим офицером.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, скорблю вместе с вами", — сообщил глава, слова которого опубликовали на официальном сайте правительства республики.

Также Сергей Аксёнов отметил, что министр Евгений Зиничев многое сделал для Крыма.

Сотрудники МЧС подтвердили информацию о смерти Евгения Зиничева. Он спасал режиссёра Александра Мельника, который поскользнулся рядом с обрывом. В это время создавали документальное кино о развитии Арктики и Северного морского пути.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.