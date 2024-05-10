Футболист "Спартака" Чернов рассказал, как он относится к лидирующему положению "Зенита"

Игрок "Спартака" Чернов признался, что доминация "Зенита" всем уже надоела

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист клуба "Спартак" Никита Чернов поделился своим мнением о лидирующем положении "Зенита" из Санкт-Петербурга в чемпионате Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сине-бело-голубые" уже пять раз становились чемпионами России за последние пять лет.

Когда Чернову был задан вопрос о том, как относятся в "Спартаке" к доминирующей позиции "Зенита", спортсмен признался, что всем уже просто хочется видеть победителя, отличного от "Зенита".

"Каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с "Краснодаром" болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл, — сказал Чернов, которого цитирует Sports.ru.

На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая "Краснодар" всего на одно очко.

В следующем матче внутреннего первенства команда под руководством Сергея Семака сыграет против ЦСКА. Игра, которая пройдет на "Газпром-Арене", состоится в эту субботу, 11 мая, в 19:00 по московскому времени.

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