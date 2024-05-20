Врач назвала различия между пробиотиками и пребиотиками

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Врач Кованова: пребиотики - пища для микробиоты кишечника

1:23
Здоровье

Диетолог София Кованова уточнила, что пробиотики заселяют микрофлору, а пребиотики представляют собой питание для микроорганизмов в кишечнике. В интервью NEWS. ru она подчеркнула, что состояние желудочно-кишечного тракта зависит от гармоничного соотношения данных элементов.

Врач Кованова: пребиотики - пища для микробиоты кишечника
Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Пробиотики — это то, что заселяет нашу микрофлору. Пребиотики — еда для микроорганизмов, которые населяют наш кишечник. Метабиотики — продукты их жизнедеятельности. Но бывают ситуации, когда пробиотиков избыток или есть нехватка, тут и возникает проблема с пищеварением. И в этом случае нужно микрофлору восстанавливать", — предостерегла София Кованова.

По мнению специалиста, существует множество различных подходов и программ восстановления, каждый из них является индивидуальным. Согласно Ковановой, важно употреблять больше клетчатки. Диетолог подчеркнула, что предпочтительнее, чтобы продукты, содержащие клетчатку, были разнообразными. Она советует использовать "метод радуги": в рационе должны присутствовать овощи, фрукты и ягоды различных цветов. Разнообразие питания поможет сохранить молодость кожи и обеспечит необходимую пищу для микрофлоры.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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