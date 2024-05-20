В России померзла вся пшеница. Будет ли голод?

Заморозки на большой части России серьезно подпортили нам виды на урожай. Пересевать придется как минимум 900 тыс. га. Но теперь пересев усложняется отсутствием осадков. Эксперты говорят о потере миллионов тонн зерна.
Будет ли голод в России? О реальной ситуации в сельском хозяйстве РФ рассказал Владислав Корочкин — президент евразийского союза семеноводов, член Общественного совета при Минсельхозе России. Ведущий — Антон Бекетов.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.