В России померзла вся пшеница. Будет ли голод?

0:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заморозки на большой части России серьезно подпортили нам виды на урожай. Пересевать придется как минимум 900 тыс. га. Но теперь пересев усложняется отсутствием осадков. Эксперты говорят о потере миллионов тонн зерна.

Будет ли голод в России? О реальной ситуации в сельском хозяйстве РФ рассказал Владислав Корочкин — президент евразийского союза семеноводов, член Общественного совета при Минсельхозе России. Ведущий — Антон Бекетов.