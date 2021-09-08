Глава МЧС Евгений Зиничев в одном из последних видео выступает в Красноярском крае с заявлением о начале арктических учений.
"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина мы начинаем межведомственные учения. Учения пройдут 7-8 сентября на территории семи субъектов страны. В мероприятиях примут участие более 6 тысяч человек", — объявил Евгений Зиничев на видеокадрах, предоставленных RT.
Как ранее сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, оператор сорвался в воду с выступа, на его спасение бросился Евгений Зиничев, но оба они погибли.
Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций России назначен первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, сообщил РБК представитель ведомства.
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