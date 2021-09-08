Вместе с главой МЧС погиб оператор съемочной группы

Глава МЧС Евгений Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь спасти жизнь сотруднику съемочной группы, который участвовал в создании фильма о работе министерства. Оператор также погиб.

Очевидцев инцидента было много, но все произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Зиничев посвятил свою жизнь спасению людей и погиб, как спасатель.

Утром 8 сентября Евгений Зиничев посетил Красноярский край, где встретился с губернатором региона Александром Уссом. Они отправились в Норильск, где проверили, как идет строительство новой пожарной части.

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