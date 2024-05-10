Хуснуллин прокомментировал слухи о подорожании семейной ипотеки с 1 июля

Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в правительстве даже не обсуждается, заверил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
"Известия" ранее сообщили со ссылкой на источники в Минфине России, что с 1 июля 2024 года процент по семейной ипотеке для заёмщиков с детьми старше шести лет могут поднять до 12%.
"Неправда, — заявил Хуснуллин РИА Новости. — Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция — что ипотека семейная должна быть под 6%".
Семейная ипотека выдаётся под 6% на покупку жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. Льготная программа на текущих условиях завершается до 1 июля.
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