Хуснуллин прокомментировал слухи о подорожании семейной ипотеки с 1 июля

Хуснуллин опроверг повышение ставки по семейной ипотеке до 12%

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в правительстве даже не обсуждается, заверил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Известия" ранее сообщили со ссылкой на источники в Минфине России, что с 1 июля 2024 года процент по семейной ипотеке для заёмщиков с детьми старше шести лет могут поднять до 12%.

"Неправда, — заявил Хуснуллин РИА Новости. — Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция — что ипотека семейная должна быть под 6%".

Семейная ипотека выдаётся под 6% на покупку жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. Льготная программа на текущих условиях завершается до 1 июля.