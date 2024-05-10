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В Китайской провинции Чжэцзян туристы час провисели над ущельем на аттракционе для экстремалов

Спасение туристов в Китае: 300 юаней за спуск со скалы

2:09
Туризм

Туристы провели около часа в подвешенном состоянии над ущельем в китайской провинции Чжэцзян, не зная, что их ожидает дальше. В этот момент, когда они испуганно ждали помощи, спасатели снимали их со скалы, взимая за спасение дополнительную плату в размере 300 юаней (около 3,8 тыс. рублей). Инцидент произошел на аттракционе, предназначенном для любителей экстремальных приключений и горного хайкинга в горах Яньданшань, как сообщает новостной портал Hong Kong 01 от 6 мая.

Спасение туристов в Китае: 300 юаней за спуск со скалы
Фото: commons.wikimedia.org by BRUNNER Emmanuel is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Аттракцион представляет собой маршрут из качающихся досок, расположенных на высоте нескольких сотен метров вдоль отвесных скал, и переход через каньон по канату. Для безопасности предусмотрены ремни с карабином, прикрепленным к страховочной системе. Однако из-за большого скопления туристов, желающих испытать свои нервы во время длинных майских праздников в Китае, возникла проблема.

В определенный момент один из туристов, охваченный паникой, не смог продолжать движение вперед. Это привело к тому, что десятки людей за ним были вынуждены остановиться, а путь назад был перекрыт приближающимися новыми участниками. В итоге обеспокоенные туристы замерли на месте, и вместо фотографий начали отправлять своим близким панические сообщения с просьбами о помощи.

Администрация проекта заявила, что ситуация была под контролем, поскольку рядом находились спасатели. Ранее они проводили спуск напуганных туристов с использованием альпинистского оборудования бесплатно, однако из-за увеличения числа желающих начали взимать плату. Отмечено, что платной услугой пользуются всего 3-4 человека ежедневно.

После ряда критических высказываний в социальных сетях организаторы аттракциона пообещали в будущем избегать больших скоплений людей над пропастью и контролировать поток посетителей, сократив продажу билетов, как сообщает портал TOURDOM.RU.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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