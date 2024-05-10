Санкции против России обернулись катастрофой: в Британии рассказали о катастрофических последствиях изъятия активов РФ

i: изъятие российских активов — демонстрация идиотизма политиков

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Единственный урок, который западные страны могут преподать президенту России Владимиру Путину, изымая суверенные активы, — это демонстрация полного идиотизма политиков, сообщает газета i, ссылаясь на бывшего старшего специального советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса.

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Каммингс отметил, что США активнее пытаются конфисковать российские активы, санкциями вынуждая Москву создавать альтернативные финансовые системы. Однако, по его мнению, такие меры лишь показывают Путину, что западные политики ведут себя неразумно.

Эксперт подчеркнул, что Москва привела Запад к росту бытовых расходов, и санкции стали настоящей катастрофой для европейской политики, нанеся Европейскому союзу больший ущерб, чем России.

Премьер-министр Великобритании и другие западные политики допустили ошибку, не прислушавшись к предупреждениям российского президента о последствиях расширения НАТО на восток.

Каммингс также добавил, что конфликт вокруг Украины стал для британского правительства способом воплотить свои "фантазии" о новом статусе Черчилля.

Среди стран, выступивших против конфискации российских активов, Каммингс отметил те, которые осознают, что эти меры могут иметь непредвиденные негативные последствия для мировой экономики.