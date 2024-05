Что делать, если рассада подмёрзла из-за непогоды?

Рассада - это молодые растения, выращенные из семян в домашних условиях или в теплице. Она является важным этапом в процессе выращивания растений, так как от неё зависит будущий урожай. Но что делать, если рассада подмёрзла?

Фото: commons.wikimedia.org. by my own is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported