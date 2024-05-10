Ольгу Бузову упрекнули за то, что она нарядилась в военную форму Великой Отечественной войны

Наряженная в военную форму ВОВ Ольга Бузова нарвалась на хейт.
Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она проникновенно читает стихотворение Степана Кадашникова "Ветер войны".
"Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война", — с выражением прочитала Ольга, стоя перед камерой в военной форме времён Великой Отечественной войны.
Не всем понравилось то, что Бузова нарядилась в военную форму.
"К чему это ряженое шоу в пилотке? Какое отношение к ношению военной формы имеет Бузова? Сегодня праздник, оденусь в костюм воевавшего деда", — писали фолловеры под постом Ольги.
Многим подписчикам понравилось то, как звезда прочитала патриотическое стихотворение.
"Отлично прочитано, с душой. Костюм и отрывки видео дали возможность полного погружения. Оля, спасибо, я расплакалась. Вечная память героям", — поддержали Бузову поклонники.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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