Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наташу Королёву вырезали из эфира концерта в Кремле на День Победы
Наташа Королева поздравила с Днем Победы и поделилась историей подвига своего дедушки
Безалкогольный мохито с киви: как приготовить дома
Почему стоит обновить свой гардероб одеждой из бамбука: четыре веские причины
Спасение туристов в Китае: 300 юаней за спуск со скалы
i: изъятие российских активов — демонстрация идиотизма политиков
Хуснуллин опроверг повышение ставки по семейной ипотеке до 12%
Диетолог Лазуренко: чай поможет сбросить вес в сочетании с физическими нагрузками
Причин кривых огурцов много, но как предотвратить
Ольгу Бузову упрекнули за то, что она нарядилась в военную форму Великой Отечественной войны

Ольгу Бузову раскритиковали за надетую военную форму времён ВОВ

1:13
Шоу-бизнес

Наряженная в военную форму ВОВ Ольга Бузова нарвалась на хейт.

Ольгу Бузову раскритиковали за надетую военную форму времён ВОВ
Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она проникновенно читает стихотворение Степана Кадашникова "Ветер войны".

"Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война", — с выражением прочитала Ольга, стоя перед камерой в военной форме времён Великой Отечественной войны.

Не всем понравилось то, что Бузова нарядилась в военную форму.

"К чему это ряженое шоу в пилотке? Какое отношение к ношению военной формы имеет Бузова? Сегодня праздник, оденусь в костюм воевавшего деда", — писали фолловеры под постом Ольги.

Многим подписчикам понравилось то, как звезда прочитала патриотическое стихотворение.

"Отлично прочитано, с душой. Костюм и отрывки видео дали возможность полного погружения. Оля, спасибо, я расплакалась. Вечная память героям", — поддержали Бузову поклонники.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
Делимся полезными свойствами лопуха
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
Последние материалы
Наташа Королева поздравила с Днем Победы и поделилась историей подвига своего дедушки
Безалкогольный мохито с киви: как приготовить дома
Почему стоит обновить свой гардероб одеждой из бамбука: четыре веские причины
Спасение туристов в Китае: 300 юаней за спуск со скалы
Ольгу Бузову раскритиковали за надетую военную форму времён ВОВ
В Китае задаются вопросом, почему Россия не использует его опыт в строительстве ВСМ
i: изъятие российских активов — демонстрация идиотизма политиков
Хуснуллин опроверг повышение ставки по семейной ипотеке до 12%
Диетолог Лазуренко: чай поможет сбросить вес в сочетании с физическими нагрузками
Причин кривых огурцов много, но как предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников