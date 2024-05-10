Диетолог опровергла миф о худеющих с помощью чая

Диетолог Лазуренко: чай поможет сбросить вес в сочетании с физическими нагрузками

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Лазуренко подчеркнула, что чай содержит большое количество полезных элементов, однако не является универсальным средством для похудения и не влияет на размер жировой клетки. По её мнению, снижение веса возможно только при правильном использовании этого напитка в рационе совместно с активными физическими нагрузками.

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"Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом. Правильное использование чая в общем рационе, где он не является запивочным материалом, плюс активные физические нагрузки помогут снизить вес. Комплексные мероприятия. Только лишь чай вес не снизит", — объяснила Наталья Лазуренко.

Специалист подчеркнула, что в чае содержится значительное количество полезных витаминов группы B, микроэлементов и специфических компонентов: кофеин, активизирующий центральную нервную систему и придающий ощущение бодрости, катехины и полифенолы, которые способствуют очищению организма и помогают выводить токсичные вещества. По мнению специалиста, чай также способствует повышению общего метаболизма, что влияет на углеводный и жировой обмен, что является важным фактором для похудения.