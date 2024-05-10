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Бамбуковая одежда: новый тренд с четырьмя преимуществами

Почему стоит обновить свой гардероб одеждой из бамбука: четыре веские причины

1:13
Моя семья » Красота и стиль

В этом году тренд на бамбуковую одежду начинает вытеснять тренд на льняную одежду. Преимуществ у такой одежды немало, и о них рассказала Мария Ангельская, опытный стилист и имиджмейкер.

Почему стоит обновить свой гардероб одеждой из бамбука: четыре веские причины
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гипоаллергенность — одно из ключевых преимуществ бамбуковой одежды. Она не вызывает раздражения кожи и подходит для аллергиков, не вызывая негативной реакции. Бамбуковая ткань также обладает способностью пропускать воздух и впитывать влагу, что делает ее идеальным выбором для летних дней, особенно во влажных климатических условиях или при повышенном потоотделении.

Еще одним преимуществом одежды из бамбука является ее способность не впитывать запахи. Это особенно удобно для тех, кто посещает места с интенсивными запахами, такие как рестораны или занятия спортом. Если все же появится запах, он легко устраняется простой стиркой в холодной воде.

Кроме того, одежда из бамбука не выцветает, что делает ее долговечным выбором. Она устойчива к активной стирке и воздействию солнечных лучей, что делает ее практичной и долговечной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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