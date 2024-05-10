Безалкогольный мохито с киви, листьями мяты и соком лайма: этот напиток можно подавать на любой вечеринке

Безалкогольный мохито с киви: как приготовить дома

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусная смесь киви, листьев мяты и сока лайма — предлагаем вам приготовить аппетитный напиток, который мгновенно освежит вас.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот мохито легко приготовить, и его можно подавать на любой вечеринке. Он имеет острый, мятный и немного сладкий вкус и является лучшим безалкогольным напитком.

Ингредиенты

2 киви

1/2 столовой ложки сока лайма

450 мл газированной воды

Кубики льда по мере необходимости

2 чайные ложки сахара

1/4 чайной ложки чёрной соли

10 листьев мяты

Приготовление

Очистите и нарежьте киви. Положите в чашу блендера и смешайте с небольшим количеством сахара. Затем добавьте в пюре листья мяты и сок лайма и ещё раз перемешайте. Возьмите стакан и наполните его на 1/3 пюре из киви. Добавьте к нему несколько кубиков льда и залейте содовой. Хорошо перемешайте миксером и украсьте ломтиками лайма и киви. Посыпьте чёрной солью и наслаждайтесь!