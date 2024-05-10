Безалкогольный мохито с киви, листьями мяты и соком лайма: этот напиток можно подавать на любой вечеринке

Вкусная смесь киви, листьев мяты и сока лайма — предлагаем вам приготовить аппетитный напиток, который мгновенно освежит вас.
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.
Этот мохито легко приготовить, и его можно подавать на любой вечеринке. Он имеет острый, мятный и немного сладкий вкус и является лучшим безалкогольным напитком.
Ингредиенты
2 киви
1/2 столовой ложки сока лайма
450 мл газированной воды
Кубики льда по мере необходимости
2 чайные ложки сахара
1/4 чайной ложки чёрной соли
10 листьев мяты
Приготовление
Очистите и нарежьте киви. Положите в чашу блендера и смешайте с небольшим количеством сахара.
Затем добавьте в пюре листья мяты и сок лайма и ещё раз перемешайте.
Возьмите стакан и наполните его на 1/3 пюре из киви. Добавьте к нему несколько кубиков льда и залейте содовой. Хорошо перемешайте миксером и украсьте ломтиками лайма и киви. Посыпьте чёрной солью и наслаждайтесь!
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Безалкогольный МОХИТО С КИВИ! Освежись и Взбодрись!