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Безалкогольный мохито с киви, листьями мяты и соком лайма: этот напиток можно подавать на любой вечеринке

Безалкогольный мохито с киви: как приготовить дома

1:08
Еда

Вкусная смесь киви, листьев мяты и сока лайма — предлагаем вам приготовить аппетитный напиток, который мгновенно освежит вас.

Безалкогольный мохито с киви: как приготовить дома
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот мохито легко приготовить, и его можно подавать на любой вечеринке. Он имеет острый, мятный и немного сладкий вкус и является лучшим безалкогольным напитком.

Ингредиенты

  • 2 киви
  • 1/2 столовой ложки сока лайма
  • 450 мл газированной воды
  • Кубики льда по мере необходимости
  • 2 чайные ложки сахара
  • 1/4 чайной ложки чёрной соли
  • 10 листьев мяты

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте киви. Положите в чашу блендера и смешайте с небольшим количеством сахара.
  2. Затем добавьте в пюре листья мяты и сок лайма и ещё раз перемешайте.
  3. Возьмите стакан и наполните его на 1/3 пюре из киви. Добавьте к нему несколько кубиков льда и залейте содовой. Хорошо перемешайте миксером и украсьте ломтиками лайма и киви. Посыпьте чёрной солью и наслаждайтесь!
Безалкогольный МОХИТО С КИВИ! Освежись и Взбодрись!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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