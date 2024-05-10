NetEase: Россия не привлекла Китай к строительству ВСМ, несмотря на его опыт

В Китае задаются вопросом, почему Россия не использует его опыт в строительстве ВСМ

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай воспринимаются как государства, которые не только взаимно поддерживают друг друга на мировой арене, но и активно взаимодействуют в экономической сфере. Китайские СМИ отмечают, что сегодня отношения между двумя странами находятся на исторически высоком уровне.

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В этом контексте новости из России о планах по строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом удивили китайских экспертов, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

Его автор приводит пословицу: "Чтобы разбогатеть, сначала построй дороги".

Российское правительство намерено развивать сеть высокоскоростных железнодорожных путей, говорится в материале. Недавно было объявлено о начале проекта по созданию высокоскоростной железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой, что является чрезвычайно амбициозной инициативой. Которую собираются реализовать в кратчайшие сроки.

Сразу после объявления о планах России по строительству ВСМ, внимание экспертов обратилось на Китай, который достиг значительных успехов в этой области. Предполагалось, что Россия запросит помощь у Китая для осуществления этого инфраструктурного проекта. И в Китае были уверены, что Россия воспользуется китайскими технологиями. Однако реальность оказалась иной.

Автор материала полагает, что "Россия категорически отказалась от китайских технологий". Заметим, не очень понятно, на чём основан этот вывод.

Китайские аналитики считают поведение России необычным и пытаются понять причины такого решения. Они задаются вопросом, почему Россия отказалась от имеющихся у Китая технологий.

Ответ прост, говорится в материале: Россия не желает полностью зависеть от Китая. Она стремится развивать собственные технологии, строительство новой железной дороги должно способствовать этому процессу.

Кроме того, существуют обоснованные опасения, что участие китайских компаний в таком проекте может повлечь за собой риски, включая возможность попадания под западные санкции.

Тем не менее, Москва не намерена отказываться от технологического сотрудничества с Пекином, поскольку это взаимодействие имеет важное значение для обеих сторон и будет продолжаться, считает автор материала.

Стоит отметить, что китайские компании участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов в нашей стране. Кроме того, сейчас ведётся подготовка к строительству высокоскоростной магистрали. И пока рано говорить о деталях реализации этого масштабного проекта. Как и о том, кто будет участвовать в его реализации.