Наташа Королева поздравила подписчиков с Днем Победы и рассказала о подвиге своего дедушки, Архипа Лукича Порывая, который погиб, спасая своих товарищей.
На праздничном концерте она выступила с песней "Только ты не умирай" в Кремлевском дворце, надела элегантное платье и приколола георгиевскую ленту, символ Победы, запрещенный в ее родной Украине.
Несмотря на разногласия с матерью, которая осуждает спецоперацию и поддерживает украинских оппозиционеров, Королева призывает быть мудрыми и ценить семью, даже если взгляды не совпадают. Ее муж, Сергей Глушко, поддерживает позицию жены и открыто выступает за российскую сторону.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.