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Семейный конфликт на День Победы: Наташа Королева с георгиевской лентой против мнения матери

Наташа Королева поздравила с Днем Победы и поделилась историей подвига своего дедушки

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Шоу-бизнес

Наташа Королева поздравила подписчиков с Днем Победы и рассказала о подвиге своего дедушки, Архипа Лукича Порывая, который погиб, спасая своих товарищей.

Наташа Королева поздравила с Днем Победы и поделилась историей подвига своего дедушки
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

На праздничном концерте она выступила с песней "Только ты не умирай" в Кремлевском дворце, надела элегантное платье и приколола георгиевскую ленту, символ Победы, запрещенный в ее родной Украине.

Несмотря на разногласия с матерью, которая осуждает спецоперацию и поддерживает украинских оппозиционеров, Королева призывает быть мудрыми и ценить семью, даже если взгляды не совпадают. Ее муж, Сергей Глушко, поддерживает позицию жены и открыто выступает за российскую сторону.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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